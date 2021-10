HC Tallinn võõrustab nädalavahetusel Soome meistriliigas Helsingi meeskondi

“Me alustame nädala pärast eurohooaega võõrsil Vilniuse Sviesa vastu ning Soome liiga mängud on hea tuleproov. Saame esimest korda sel hooajal ametlikes mängudes mängida koosseisuga, kus kõik mängijad peale vigastatud ukrainlasest mängujuhi Vitali Horovyi on praeguse seisuga olemas. Kindlasti tahame anda kõvad lahingud soomlastele. Samas peame arvestama, et pühapäevases mängus on istub meil eelmise päeva kohtumisest väsimus sees, kuid Dicken tuleb puhanud jalgadega”, lausus HC Tallinna taanlasest peatreener Bo Oestergaard.