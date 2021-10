Eesti purjetamise rahvusvõistkond võttis mõõtu maailma tippudega

Eesti rahvusvõistkonna liikmeteks on lisaks kapten Tõnu Tõnistele praeguse seisuga ametlikult kinnitatud Toomas Tõniste , Peter Šaraškin , Mati Sepp , Tammo Otsasoo, Karl-Hannes Tagu, Karl-Martin Rammo , Maiki Saaring ja Karl Kolk. Testvõistlusel osalesid veel ka tiimi kandidaadid Ingrid Puusta , Taavi Valter Taveter, Juuso Roihu ja Henri Roihu. Viimased kaks liiget kinnitatakse võistkonda 10. jaanuaril.

Septembri keskpaigast oktoobri keskpaigani toimuva SSL Gold Cupi kolme testvõistluse eesmärgiks on proovida läbi võistlusformaat, otseülekanne ja üldine korralduslik pool. „Korraldajate eesmärk on iga nädalaga vigu parandada, et kevadel esmakordselt toimuv suur ja võimas üritus, kus selgub maailma parim purjetamisriik, ikka 100% õnnestuks,“ ütles kapten Tõnu Tõniste.