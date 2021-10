Barcelona president: lootsin, et Messi jääb meiega ja mängib tasuta

Nüüd tunnistas Laporta, et lootis ikkagi Messi jäämist. "Ootasin, et Messi teeb U-pöörde ja jääb ning mängib meie eest tasuta," sõnas president Kataloonia raadiojaamale RAC1.

"Mulle oleks see meeldinud. Ja minu teadmiste järgi oleks ka La Liga sellega nõustunud. Kuid me ei saa Messi staatusega mängijalt küsida, et ta seda teeks," lisas Laporta.

Ühtlasi kinnitas klubijuht, et ta toetab jätkuvalt peatreener Ronald Koemanit, kuigi Barcelona on koduliigas alles 9. kohal. "Ta [Koeman] tahab jätkata ja näidata, et see meeskond on konkurentsivõimeline. Ta ootab vigastatud mängijate naasmist."