Kulturismi ja fitnessi liidu president Ergo Metsla | Mitte ainult üks surm

Eelnevat kokku võttes: spordialaliiduna tunnustatud ja tegutsev Rahvusvahelise Kulturismi ja Fitnessi Liit (IFBB punktideta) on allutanud oma võistlused ja sportlased dopingukontrollile. Tõsi küll, dopingu kasutamine on kahjuks nii kulturismis kui ka teistel jõualadel suureks probleemiks. Ja mis siin salata, ka Eesti Antidopingu kodulehel näha olevast dopingupatuste nimekirjast tugev kolmandik on kulturistid. Kuid hoolimata sellest viib oht dopingukontrollis vahele jääda selged steroidikasutajad alast eemale, mis ongi IFBB eesmärk. Samas NPC on üles ehitatud ärilisi printsiipe silmas pidades ja annab võimalused ka steroidide tarvitajatele.

Ma ei halvusta siinkohal mitte ühtegi steroide avalikult ja teadlikult tarvitavat jõusaalisõpra. Ka need inimesed rassivad jõusaalis ja on kulturismi tulihingelised fännid. Ja demokraatias on igalühel õigus oma tervise ja kehaga teha, mida ta ise soovib. Samas on mul siiralt kahju kõikidest neist, kes on steroidide tarvitamise tõttu oma elust ilma jäänud või tervise jäädavalt rikkunud. Igaüks valib ise oma tee. Ka tänane Eesti spordiseadus on üsna liberaalne, mis steroidide tarvitamist pigem soodustab, mitte ei takista.

Erinevus kulturismi ja KULTURISMI vahel tulebki steroidide hulgast. Ei saa kätt südamele pannes öelda, et kõik IFBB sportlased on puhtad, kuid ilmselge on see, et suurem osa NPC lavadel esinejatest tarvitab steroide, kuna see ei ole keelatud. IFBB-s on siiski oht vahele jääda - iseäranis rahvuslikul tasandil – suur, seega tarbimine väiksem ja tervisehädasid vähem. Samas NPC liikmetel on steroidide tarbimiseks lausa vajadus ja ilmselt ka õigus, kuna seda ei keela NPC reeglid. Kahjuks on steroididega nii, nagu ka kõikide muude meelemürkidega: üha suurem lihasmass vajab üha suuremat hulka steroide. Samuti on selge, et selleks, et iseäranis USA-s suurtel lavadel midagi saavutada, jääb tangupudrust ja vanast heast ”lihast ja kardulast” väheseks. Seetõttu kulturistid surevadki. Aastas tegelikult sadu.