Eesti snuukrimängija võitis Euroopa meistritiitli!

6-punase formaat erineb klassikalisest formaadist selle poolest, et mängu alguses on 15 punase kuuli asemel laual 6 punast kuuli. Ülejäänud reeglid on samad.

Eesti Piljadiliidu esindaja Kristjan Kuusiku sõnul on kindlasti tegemist Eesti jaoks läbi aegade ühe parima tulemusega, kuna EM-il kulda ei ole snuukris Eestile varasemalt võidetud. „Olgugi, et tegemist on 6-punase formaadiga, on meistritiitel väga võimas saavutus. Kõik klassikalises formaadis osalejad võtavad osa ka 6-punase formaadi EM-ist ja seda võita on äärmiselt keeruline“, lisas Kuusik peale võistlusi.