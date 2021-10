Tapa krossirajal selgusid autokrossi Eesti meistrid ja karikavõitjad

Võistluste juht ning EAL veoautokomitee esimees Erko Sibul sõnas: „Hooaeg oli kahjuks lühike. Oleksime olnud valmis veel vähemalt kaks etappi korraldama, kuid võistlejate vähesuse tõttu jäid need ära. Kindlasti oleme valmis järgmisel aastal jälle täismahus hooaja tegema, kui ainult võistlejaid on. Teame, et mitmed sõitjad on valmistumas järgmiseks hooajaks ja kindlasti on tulemas ka uusi sõitjaid. Suured tänud aga kõigile korraldajatele, sõitjatele toetajatele ja veoautokomitee liikmetele.“