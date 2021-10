Autolt löögi saanud Hyundai rallisõitja: väike hüpe päästis mind hullemast

Loubet tunnistas DirtFishile, et tal oli õnne, et ootamatu õnnetus kõigest puusavigastusega lõppes.

24-aastane prantslane lisas, et kuna tema tänavune hooaeg on olnud väga vilets - parimaks Rally Estonia seitsmes koht -, oli see õnnetus vahest isegi vajalik.

"Võib-olla on see hea, et see [hooaeg] nüüd lõppeb. Vahest see polnudki kõige hullem," sõnas Loubet filosoofiliselt. "Nüüd saan hakata uuest aastast mõtlema ning keskenduda tõeliselt oma tulevikule ja tööle."