OTSEBLOGI JA FOTOD | Saaremaa rallil käib Grossi selja taga tihe heitlus

Gross (Ford Fiesta WRC) võitis avapäeva neljast kiiruskatsest kolm. Teisel kohal olevat Ken Torni (Hyundai i20 NG R5) edestab ta 4,9 sekundiga. Kuressaare linnakatsel võidutsenud Georg Linnamäe (Volkswagen Polo GTI R5) on kolmas 5,4-sekundilise kaotusega.

Egon Kauril (Volkswagen Polo R5) purunes kolmanda katse alguses rehv ja ta kaotas siis kiirematele 18 sekundiga. Kaur on kokkuvõttes kuues (+26,4).

Võistlejaid on ees ootamas ajaloo üks pikimaid Saaremaa rallisid, kus kahe võistluspäeva jooksul tuleb rallimeestel ja -naistel läbida kokku 14 kiiruskatset, millest vaid neli on korduvad. Raja pikkuseks on sel aastal planeeritud 513,14 kilomeetrit, millest lisakatsed moodustavad 132,02 kilomeetrit, kusjuures esimesel võistluspäeval toimub võidukihutamine suures osas asfaltkattega teedel.