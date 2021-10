Ogier tänas pikaaegset tiimikaaslast: pole kahtlust, et oled maailma parim kaardilugeja

"Ma austan tema [Ingrassia] otsust 100%, sest ma ise puhkan ka järgmisel aastal natuke. Üsna sageli räägitakse autojuhi kvaliteedist, kuid kaardilugeja roll on ülioluline. Julien on olnud meie edu võti," tunnustas Ogier sotsiaalmeedias oma pikaaegset tiimikaaslast.

"Julien on alati minuga olnud alates sellest ajast, kui tegin 16 aastat tagasi oma rallikarjääris esimesed sammud. Oleme koos kõik üles ehitanud, koos arenenud, jõudnud maailmameistrivõistlustele ja teinud oma unistused teoks. Pole kahtlust, et oled maailma parim kaardilugeja. Kes teab, milline oleks olnud minu karjäär ilma sinuta?".

Ogier loodab, et suudab koos Ingrassiaga panna ka sellele hooajale võiduka punkti. "Saavutasime koos rohkem, kui unistada oskasime. Oleme võitnud juba seitse meistritiitlit! Nüüd on meil veel kaks võistlust, et see asi stiilselt lõpetada."