Kaunase Žalgiris lasi austerlasest peatreeneri lahti ja valis välja juba uue juhendaja

Žalgiris on Euroliiga hooaega alustanud kaotustega Villeurbanne’i ASVEL-ile ja Peterburi Zenitile. Leedu liigas on läinud paremini, aga mitu võitu eeldatavalt nõrgemate vastaste üle on saadud kas lõpuminutitel või lisaajal.

„On selge, et võistkond ei mängi tasemel, mida kõik näha tahaksid. Paar päeva tagasi rääkisime, et kõik peavad vastutuse võtma. Kahjuks pole meil võimalik kallist aega raisata ja pidime vastu võtma kiire otsuse. See ei tähenda, et kõik, mida Schiller tegi, ei töötanud. 15 kuu jooksul hankisime koostööst palju positiivset,” rääkis Žalgirise tegevjuht võistkonna kodulehele.