OTSEBLOGI JA FOTOD | TULI ÄRA! Erik Sorga viis Eesti 58. minutil Valgevene vastu juhtima!

"Minu jaoks tegid nad viimastes mängudes head esitused, kuigi tulemused nii head ei olnud. Võtan neid kui tiimina, kes on praegu tippvormis. Nad on meist paberil paremad ning tuleb kindlasti keeruline mäng nagu valikmängud ikka," sõnas mängu eel eestlaste peatreener Thomas Häberli ja kinnitas, et vastaste koosseisu mured Eesti homset taktikalist lähenemist ei muuda.

"Muidugi on paha, et päris peatreener ei saa koroonaviiruse tõttu neist mängudest osa võtta, nagu ka viirusesse nakatunud Maksim Švetsov, lisaks veel mõned vigastused ja uued lisandujad... See kõik on meie ettevalmistust muidugi mõjutanud, aga see on olukord, millega meil tuleb silmitsi seista. On, nagu on," rääkis Valgevene ajutine peatreener Oleg Raduško MM-valikmängu eelõhtul Lilleküla staadionil toimunud pressikonverentsil.