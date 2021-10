Kelly Sildaru vigastusest: vajadusel saaksin võistelda, kuid olümpiahooajal pole mõtet riskida

Sildaru kukkus pargisõidu hüppel, kui tuule järsu tõusu tõttu läks õhulend tavapärasest pikemaks ning ta kukkus vasakule küljele ning vigastas pöialt.

„Tegin trikki switch 540. Seega ei midagi keerulist. Alguses ei saanud isegi aru, et hoogu nii palju on. Switch’is (selg ees) hüppesse minnes on hoogu nagunii rohkem. Lisaks tuli ootamatu tuulehoog. Seega langesid lihtsalt halvad asjad kokku,” rääkis Sildaru juhtunust.

Kukkumine leidis aset laupäeval ning praeguseks on ta mõnda aega olnud juba Eestis. „Vasaku käe pöial on kipsis. Ise olen selles mõttes positiivne, et parem õnnetus pöidlaga kui põlve või hüppeliigesega. Kõik muud kohad jäid kukkumise järel terveks,” avaldas Sildaru.

Vajaduse korral saaks võistelda ka kipsis käega, kuid selleks praegu otsene vajadus puudub. „Kui oleks tegemist otsustava MK-etapiga, kus jagatakse viimaseid olümpiapunkte või mõne veelgi tähtsama võistlusega, siis ikka saaksin starti minna. Kuna mul on Big Airis juba piisavalt punkte koos, siis ei ole mõtet praegu lisariske võtta,” tunnistas ta.

„Kipsiga võistlemisel mõned probleemid siiski on. Suusakepist tuleks loobuda ning lisaks ei saaks korralikult haardeid võtta. Pöial on kipsis nii, et ka ranne on fikseeritud. Haarete võtmisel on vaja aga ka rannet liigutada. Niimoodi läheks lihtsalt punkte ka kaduma. Seega on targem vaadata järgmiste võistluste suunas.”

Sildaru plaanib nüüd hooaja avastardi teha 19. – 20. novembrini Stubais toimuval MK-etapil, kus on kavas pargisõit. Kaks nädalat varem plaanib ta samasse kohta minna ka laagrisse.