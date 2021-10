Tänak valmistub ilusaid mälestusi pakkunud Hispaania ralliks: oleks tore seal kübaratrikk teha

"Sellest ajast, kui Hispaania rallil kolm päeva asfaldil sõideti, on juba palju aega möödas. Tegemist on kiire ralliga ja naudin seda väga. Teed nõuavad puhast sõitu," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Metsade vahel olevad teed on üsna sileda kattega ja lõikamiskohti pole palju. Lisaks on ilmaolud stabiilsed ja see teeb Hispaania ralli minu jaoks nauditavaks. Pärast kahte järjestikust poodiumikohta oleks Hispaanias tore teha kübaratrikk. Tahame hooaja tugevalt lõpetada," lisas eestlane.