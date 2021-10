KUULA | Müstiline privileeg Euroliigas, Pärnu eurodebüüdi ja Tartu piinliku kaotuse telgitagused

Sealt edasi võtame käsile erinevad liigad:

* FIBA EuroCupi kvalifikatsiooniturniirid Pärnus ja Krasnojarskis. Venemaa avarustes tagas edasipääsu alagrupimängudele Janari Jõesaare koduklubi Bayreuth;

* FIBA Meistrite liiga alagrupiturniiri avavoor, kus Kalev/Cramo jäi põnevuslahingus alla Strasbourgile ning väljakul käisid ka Kaspar Treieri ning Kristian Kullamäe koduklubid;

* PAF Eesti-Läti korvpalliliiga esimene mängudenädal tõi kaasa mitmeid põnevusetendusi ning Tartu meeskonnale piinliku kaotuse. Mis siis Riias ikkagi juhtus?;

* Euroliigas peetakse mänge saalis, mis mahutab vaid 3000 pealtvaatajat. Mis valemiga on see võimalik? Milline sats on sel hooajal Euroliigas Kullamäe lemmik ja keda võiks pidada suursoosikuks?