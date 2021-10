Rapla tõi korvialust tugevdama Leedu tsentri

"Kuigi isiklikel põhjustel ja pandeemia tõttu on tekkinud tema karjääri auk, siis tegemist on väga kogenud mängumehega, kes on aastaid näiteks Hispaania tugevuselt teises liigas mänginud. Tema kogemused ja korralikud keskmängija mõõdud aitavad kindlasti eesliinis tekkinud tühimikku täita," seisab Rapla klubi teates.