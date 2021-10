Tennisetähelt varastati abielusõrmus: tean, et olen idioot, kuid vajan abi

Järgmisel hommikul avastas šotlane varguse. "Jalanõud varastati. Pidin minema kohalikku poodi ja ostma uued. Maailma lõpp see pole. Kuid siis uueks treeninguks valmistudes küsis minu füsioterapeut: "Kus on minu abielusõrmus?". Sain aru, et see on ka kadunud. Seon sõrmuse treeningu ajaks jalanõude paelte külge, sest ma ei saa sellega tennist mängida. Nii et isegi abielusõrmus on varastatud," lisas šotlane.