Inglismaa jalgpall sai uue rikkurklubi: Newcastle United läks naftašeikide kätte

Täna teatas Premier League, et juriidilised vaidlused on lõppenud ja omanikuvahetus on heaks kiidetud.



"Kõik osapooled on kokku leppinud, et kokkulepe on vajalik lõpetamaks fännide pikaajaline ebakindlus klubi omandiõiguse osas. Premier League on nüüd saanud õiguslikult siduva kinnituse, et Saudi Araabia kuningriik ei kontrolli Newcastle Unitedi jalgpalliklubi," seisab Inglismaa kõrgliiga pressiteates.