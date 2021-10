FOTOD | Ilmus Tokyo olümpiamängudele pühendatud raamat

Tokyo olümpiaraamatu näol on tegemist traditsioonilise olümpiat kokkuvõtva väljaandega, mille koostajateks on Gunnar Pressi juhendamisel Eesti spordiajakirjanikud. Raamat annab mitmekesise ja ülevaatliku pildi Tokyo olümpiamängudest, pöörates erilist tähelepanu Eesti sportlaste sooritustele suurvõistlusel. Asjatundlikud autorid analüüsivad tulemuste põhjuseid ja tagajärgi. Lisaks on toodud lugejani mängude põhjalik statistika. Raamatu kaanepildil on olümpiavõitjad, epeenaiskonna liikmed Julia Beljajeva, Katrina Lehis, Erika Kirpu ja Irina Embrich.

Olümpiaraamatu peatoimetaja on spordiajakirjanik Gunnar Press, kes on varasemalt toimetanud ka Nagano, Sydney, Salt Lake City, Torino, Pekingi, Vancouveri, Londoni, Sotši, Rio de Janeiro ja Pyeongchangi olümpiamängude raamatuid.

Pressi sõnul on olümpiaraamat koostatud eesmärgiga aidata lugejatel luua olümpiamängudest tervikpilt. „Lust oli panna kokku raamatut, mis kajastab suuresti olümpiavõitu,“ sõnas Press raamatuesitlusel. „Imetlen meie olümpiavõitjate satsi! Kui olümpia esimese nelja päevaga kahekordistub Eesti naisolümpiavõitjate arv ning see õnnestub nõnda emotsionaalsel viisil, siis see on lihtsalt fantastiline! See raamat sisaldabki esmajärjekorras lugusid Tokyo olümpiamängudel startinud Eesti sportlaste elamustest ja kogemustest,“ lisas Press.

Tokyo olümpiamängudel sõudmise paarisaerulise neljapaadi koosseisus kuuenda koha saanud Jüri-Mikk Udam ütles, et tema peres on olümpiaraamatud aukohal. „Ma olen väga tänulik, et selle teose kirjutamine on ette võetud. Kindlasti on seda hea näidata oma vanaisale, kes on suur olümpiafänn. Tal on väga palju olümpiaraamatuid ning alati kui lähen tema juurde, siis ta näitab neid,“ rääkis Udam.

Eesti esimene olümpiamänge kokkuvõttev raamat ilmus 1936. aastal kergejõustiklase ja spordiajakirjaniku Aleksander Antsoni sulest.

Olümpiaraamat „Tokyo 2020. XXXII olümpiamängud“ on saadaval raamatukauplustes üle Eesti.