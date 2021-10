Olümpiavõitja jätab Pekingi mängud ülekaalu tõttu vahele: teen pika karjääri nimel ohverduse

Lundby teatas, et on ülekaalus ja ei kavatse olümpia nimel kaalulangetamisega liiale minna.

"Minu keha on viimasel ajal loomulikel põhjustel muutunud pisut teistsuguseks, seetõttu pole ma valmis Pekingis tippvormi jõudmiseks midagi ohverdama. Mulle meeldiks pigem pikk karjäär. See on raske, sest ma tõesti tahan olla suusahüppaja. Kuid sel aastal see nii ei ole," nendib ta.

Olümpiast loobumine on raske otsus, kuid norralanna sõnul hädavajalik samm. "See on väga raske. Arvan, et see on hea valik ja teen seda enda eest hoolitsemiseks, mitte otseteede leidmiseks."