Saarlased Ken Torn ja Kauri Pannas tulevad kodupubliku ette Hyundai R5 autoga

Kauri Pannas: „Karge õhk, hommikune kaste, värvilised lehed maapinnal - taas on kätte jõudnud Saaremaa ralli aeg. Minu jaoks on olnud Saaremaa ralli terve minu teadliku elu erilisel kohal. Eriliseks teeb selle veel see, et konkurents on see aasta eriti tugev ja meil on võimalus sõita seda etappi ägeda autoga. Väljaspool Eestit reklaamin Saaremaad kui ralli peasaart, sest nii väikse elanikkonna pealt on tulnud nii häid rallisõitjaid. Test möödus hästi ja saame hea tundega minna Recce päevale. Kohtumiseni Saaremaal.“