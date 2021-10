Epp Mäe: natuke läheb aega, siis hakkan ka rõõmu tundma

Kui palju on Eestis sportlasi, kes pärast MM-hõbeda pälvimist ei hüppa rõõmust lakke? Kui palju on olnud nii ambitsioonikaid ja maksimalistlikke atleete läbi aegade? Kui palju on neid, kes teenivad ühel aastal EM-tiitli, MM-hõbeda ja olümpial 8. koha ning ütlevad hooaega kokku võttes igasuguse rõõmuta: „Tegelikult oli ikkagi ju üsna hea hooaeg...”

Kolmapäeva õhtul Oslos peetud MM-finaalis ameeriklanna Adeline Grayle 4 : 0 eduseisust 4 : 6 kaotanud Mäe tunnistas päev hiljem, et on endiselt kaotuse emotsioonide kütkes. Et ju ta räägib mõne aja möödudes MM-medalist märksa reipama häälega.