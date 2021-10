Mälutreener Tauri Tallermaa: liiguta end, sest mida passiivsem keha, seda kiiremini manduv aju!

Nii, nagu inimesel on unikaalne sõrmemuster, on mälutreener Tauri Tallermaa sõnul meil kõigil ka täiesti erinevad mõtlemismustrid, mis arenevad välja lapsepõlves ja mõjutavad kogu meie edaspidist elu.

"Reeglina ei tulene aga meie mäluprobleemid halvast või piiratud mälust, vaid üha pealiskaudsemast tähelepanuvõimest. Uuringud kinnitavad, et kehaline aktiivsus mõjutab laste võimet keskenduda ja koolis hakkama saada ning vanemas eas mälu tervena hoidmise esmaseks soovituseks on regulaarne füüsiline aktiivsus," kirjeldab ta.

Mälu parandamiseks saab tema sõnul alustada tähelepanust. Ta räägib, et maailm on viimase paarikümne aasta jooksul infoga üle ujutatud ja uputus aina kasvab - selle sees peab inimene kuidagi ellu jääma, tervena püsima ja oma aju võimalikult mõistlikult kasutama.

"Tähelepanu ja mälu treenimine on nagu sport – saad paremaks ainult selles osas, mida Sa ise teadlikult harjutad. Kui tahad tulemusi, pead pingutama selle nimel. Nagu spordis, tuleb ka tähelepanu ja mälu treenida nii, et oleks mingi eesmärk, kuhu poole liikuda," sõnab ta.

"Liiguta end kogu aeg. Kasuta ära iga võimalust anda kehale koormust. Tasub meeles hoida, et nagu meie ajul, on ka kehal kaks poolt. Tuleks koormata mõlemat võrdselt. Tasakaal on arengu võti ja sümmeetrilisus aitab tugevdada ka meie nõrgemat ajupoolt. Kui liigud mööda mõnd harjumuseks saanud teekonda, siis muuda seda. Pane käed rinnal teistpidi risti, harja juukseid teise käega või pese hambaid teise käega. Kahjuks on nii, et mida passiivsemaks jääb keha, seda kiiremini mandub ka ajutegevus ning tähelepanu."

- Kuidas aju ja mälu arenevad?

- Miks mälu vahest alt veab?

- Millised on meelde jätmise protsessi kolm osa?

- Mis on unustamine ja milleks kordamine?

- Mida on vaja teha selleks, et mälu töötaks?

- Mida on vaja teha selleks, et tähelepanu jaksaks?