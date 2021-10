Maailmameister ei kutsunud eestlasest ekstreenerit oma autobiograafia esitlusele. "Ma ei imesta, kui ta mind raamatus kritiseerib"

Eesti maadlusliidus ja Viljandi spordikoolis töötav Raska, kelle õpilane Epp Mäe võitis kolmapäeva õhtul maailmameisrtrivõistlustel hõbemedali, ütles Ilta-Sanomatele, et on kursis Olli raamatuprojektiga.

Treener ütleb, et saab aru, kui soomlanna oma eluloos talle roose ei kingi. "Ma ei taha midagi halba meenutada. Kuid ilmselt ei õnnestunud mul see, et Petra minuga igal hetkel avameelselt räägiks.. Treeningutel läks temaga hästi, kuid see on vaid üks osa tervikust," sõnas hinnatud maadlustreener. "Kui Petra mind raamatus kritiseerib, pole ma üllatunud. Maadlus on jäiselt karm spordiala, kus pole suuri saavutusi otsides füüsilisi ega vaimseid otseteid."