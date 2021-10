Haabersti saab tuleval aastal uue spordi- ja vabaajakeskuse

Eduard Beilinson, Tallinna Spordiakadeemia Kalev juht ütleb, et Ring saab lisaks korvpalluritele päriskoduks mitmele noorte spordikoolile: „Siin hakkab treenima kokku umbes 1500 last. Peale korvpalli hakatakse keskuses mängima võrkpalli, rannavõrkpalli, rannajalgpalli, rannatennist. Rannaalade jaoks on meil muide soojendatud liiv. Veel tulevad siia judokool, tantsustuudio, fitnessi ja jõutreeningute saal Gym!, täiskasvanutele jooga ja taiji harrastamise võimalused. Siia ootame kohalikule kogukonnale suunatud "Haabersti sügis" ja "Haabersti kevad" turniire ja rahvusvahelisi võistlusi, näiteks Euroopa noorte korvpalliliiga etappe.“

Tarmo Roos, Mapri Ehituse tegevjuht on seda meelt, et spordikeskusi on viiruste levimise perioodil inimestele väga vaja, sest sporti harrastava inimese loomulik immuunsus on teiste omast kindlasti tugevam. „Meie ehitatav spordikeskus on eriline selle poolest, et ta asub Väike-Õismäe südames ja on veerandsaja tuhandele siinsele elanikule väga lähedal,“ lisab Roos.