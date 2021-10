Podcast "Kuldne geim" | Tartu peatreener tunnistab viga: keesin eilsel euromängul üle

*Värviline sügis pakub Tartus romantikat, ent kui romantiline on võrkpall?

*Valimised on ukse ees - kas häältearvult jääb peale Rait Rikberg või Argo Meresaar?

*Miks üldse Argo otsustas kandideerida?

*Tartu Bigbanki eilne 1:3 kaotus Portugali esiklubile Lissaboni Benficale. Kas tartlased andsid mängu ära või portugallased võtsid?

*Käest lastud avageim tõi ka võistkonna sees esile keerulised hetked. Kas hommik on õhtust targem?

*Erinevad nüansid ehk mille ja kelle peale Alar pahaseks sai?

*Mida õppida vanadest ja kogenud mängijatest koosnevalt Benfica klubilt?

*Kas ka tartlased võiksid osta vahetusmeesteks odavaid leegionäre, et meeskonna kvaliteeti tõsta?

*Seisukoht: Meistrite liiga suurim punktikütt Albert Hurt pidanuks tasemele põhinedes olema EM-finaalturniiril kindel Eesti koondise põhimees.

*Kas tartlastel on veel reaalne šanss järgmisse ringi pääseda?

*Pafi ennustusrubriigis teeb Mihkel meeletu tõusu.

*Naiste võrkpallihooaeg algas tormiliselt. Rõõmu pakkusid mitmed mängijad, muuhulgas paar noort ja omaette klassist Eliise Hollas.

*Tallinna Ülikool/Kikas mängis kolme päeva jooksul kolm kohtumist ja 14 geimi. Kas noorte keha peab koormusele vastu?

*Tallinna Selveri ja Tartu Bigbanki suur avaduell Credit24 Balti liigas palju rõõmu ei pakkunud. Miks?

*Noorte arendamisest ja esindusmeeskonda kaasamisest Eesti võrkpallis.

*Argo toob ilmeka näite, kuidas treenerid lapsi trenni meelitama peavad.

*Selgub, et Eesti sportlastel napib ennekõike eneseusku, mitte materjali. Kas see on tõsi?