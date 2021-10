Eesti treeneri suhtes algatati kriminaalmenetlus

"Politsei alustas menetluse kontrollimaks meedias esitatud väiteid. Praeguseks on alustatud kriminaalmenetlus kehalist väärkohtlemist käsitleva paragrahvi alusel, kahtlustust kellelegi juhtunuga seoses esitatud ei ole," teatas Delfile Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Maria Gonjak.

Gonjak kinnitas, et lapsevanem ei ole politseisse kuriteoteadet esitanud.

Ühe lapsevanema süüdistuse kohaselt oli Rannikmaa Vinni spordikompleksis Sakura spordiklubi treeningul löönud tüdrukut selja tagant rusikaga nii tugevalt vastu kukalt, et lapsel tekkis pähe muhk.

"Kõik on väga absurdne," rääkis Rannikmaa Delfi Spordile. "Treeningul oli üks õpilane seljaga sinna poole, kus maadlus toimus. Ma müksasin teda, et palun pööra näoga sinna poole, kus maadlus toimus. Muidu võib juhtuda õnnetus, et maadlejad kukuvad inimesele otsa."