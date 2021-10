Enesekindel Latvala: meil on kõige tugevam sõitjate koosseis

Kui Evans ja Rovanperä teevad taas kaasa täisprogrammi, siis seitsmekordne maailmameister Ogier ja Lappi hakkavad jagama kolmandat Toyota masinat.

Toyota tiimijuhi Jari-Matti Latvala sõnul on ta valiku üle väga õnnelik. "Olen meie rallimeestega väga rahul. Meil on sarja parimad sõitjad ja täpselt sellised nagu ma tahtsin," sõnas Latvala rahulolevalt Rallit.fi-le.

Suure tõenäosusega pakutakse Lappile palju rohkem MM-rallisid kui Ogier`le. "Jah, see on õige, ma võin seda öelda. Ka meie nimekirjade põhjal on olukord selline, et Esapekka sõidab rohkematel rallidel. Eraldi pole ühtegi võistlust täpsemalt kokku lepitud, sest isegi kalendrit pole veel avaldatud, " sõnas Latvala, kelle juhtimisel on Toyota võitnud kümnest rallist kaheksa.

"Nii palju on räägitud, et Ogier tahab sõita Monte Carlos, kuid mitte Rootsis. See tähendab, et Esapekka osaleb veebruaris Rootsi rallil."

Tiimijuht lisas, et Lappiga seoses on neil suured lootused ning nad ei oota ainult meeskonna jaoks turvalisi ja kindlaid punkte. "Ta on võimeline kõvasti sõitma kõigil rajakatetel. Põhimõtteliselt eeldan, et ta võitleb igal võistlusel poodiumikohtade nimel," ütles Latvala.