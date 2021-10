Krossisõitja Erki Kahro: Eesti sõitja võiks kindlasti kunagi maailmameistri tiitlist unistada

Motokrossi järelkasvu silmas pidades on Kahro hinnangul jäädud liiga kauaks loorberitele puhkama. „Praegu tuleb veel noori peale, aga valikupõhja on vaja laiendada ning nii-öelda tänavalt noori krossi juurde tuua. Peame teadvustama, et ekstreemspordil on ka palju kasutegureid, nagu riskide arvestamine ja keskendumine, mis arendavad last samamoodi. Elus ei saa kõike karta,“ ütles Kahro.

Tema sõnul on motokrossis viidud tase on nii kaugele, et kui juba noorena süsteemi sisse ei pääse, siis on pea võimatu vahet järele sõita. „Palju on muutunud – juba noorena pead Euroopa ja maailma tasemel olema kõva nimi, et saada treenida nii palju kui on vaja. Palju on meie spordis seda, et tehakse enda arvates kõvasti trenni, aga pole arusaama, kui palju on tegelikult vaja teha. See on hooaja lõikes ajastamise küsimus, aga kuni 25 tundi nädalas võiks teha ja neid inimesi on Eestis väga vähe,“ sõnas Kahro Betsafe’i podcastis.