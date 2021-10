Maailmameistrivõistlused: faktid ja statistika

Meistrivõistluste parimaks mängijaks tunnistati Portugali koondise staar Ricardinho ja see otsus pani fänne ning spetsialiste veidi imestama, kuna peamiseks pretendendiks sellele auhinnale loeti siiski Rici koondisekaaslast Pany Varelat, kes vormistas finaalis kuldse duubli. Tõenäoliselt sai Ricardinho oma auhinna mitte fenomenaalselt mängitud MMi eest, vaid väljateenitud aastate eest – selles, et ta on oma põlvkonna Portugali parim mängija, pole kahtlust isegi kõige suurematel skeptikutel. Turniiri parimaks väravavahiks tunnistati Argentina koondise väravavaht Nicolás Sarmiento, mis pärast lüüasaamist finaalis ei olnud tõenäoluselt kuigi suureks lohutuseks.

Maailmameistrivõistlused Leedus kujunesid kogu turniiri ajaloo jooksul kõige väiksema külastajate arvuga ürituseks: keskmiselt külastas mänge 1226 vaatajat, kusjuures seda näitajat tõstsid oluliselt mäng kolmanda koha eest (6374) ja finaal (8498). Analüütikud on saalijalgpalli peamise turniiri väikese külastatavuse osas toonud välja mitmeid põhjuseid. Eelkõige on selleks jätkuv pandeemia ja keerukused, millega fännid võisid kokku puutuda oma koondise toetamiseks Leetu reisida püüdes. Nimelt on teada, et näiteks Venemaalt ja Kasahstanist pidi kohale sõitma palju rohkem saalijalgpallifänne, kuid keeruline epidemioloogiline olukord takistas nende plaanide elluviimist. Lisaks selgitavad eksperdid väikseid numbreid FIFA otsusega usaldada MMi korraldamine Leedule, mis ei ole saalijalgpalliriik ja kus MMi läbiviimine ei toonud kaasa huvi kasvu selle spordiala suhtes.