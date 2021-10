„Lõplik lahendus!" Kas Tyson Fury tõuseb läbi aegade üheks paremaks poksijaks ja alistab taas kõige tugevama löögiga raskekaallase?

33-aastane Fury on pürgimas läbi aegade üheks paremaks raskekaallaseks. Tema CV on sisuliselt laitmatu. 31 matšiga on britil koos 30 võitu ja üks viik. Ekspertide hinnangul oleks see viigiline tulemus pidanud tegelikult samuti võit olema. Just Fury oli meheks, kes lõpetas 2015. aastal Vladimir Klitško pika valitsusaja. Mullu nokauteeris ta aga Wilderi, kes on seni ajalukku läinud ühe võimsama löögiga poksijana. Kui praegu on Fury WBC maailmameister, siis varasemalt on britile kuulunud ka WBA, WBA, IBO ja IBF-i meistrivööd. Neist pidi ta omal ajal loobuma vaimsete probleemide tagajärjel tekkinud võistluspausi tõttu. Fury kaugemaks sihiks on tõusta raskekaalu esimeseks absoluutseks tšempioniks pärast 2000. aastat, kuid esmalt on vaja taaskord Wilderist jagu saada. Ringi astub ta igatahes soosikuna.