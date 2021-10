Tragöödia: suurvõistluseks valmistunud tuntud tippkulturist suri ootamatult kõigest 37-aastaselt

View this post on Instagram

"Jõudsin pärastlõuna paiku (hotelli) tagasi, kuid ma ei saanud George'iga ühendust. Ta ei vastanud ka ukse taga. Turvatöötajate abiga saime ukse avatud, kui leidsime ta põrandalt lamamas," kirjeldas Miller. "Helistasime esmaabisse ning järgisime nende juhiseid. Mõned minutid hiljem jõudsid päästjad kohale, kes teda aga päästa ei suutnud. Tuli välja, et ta oli juba mitu tundi surnud olnud."

"Me ei tea jätkuvalt, mis juhtus. Südamerike või insult? Me ei oska öelda. Saame teada siis, kui lahkamine on tehtud," lisas ta.