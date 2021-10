Kahevõistleja Kristjan Ilves olümpiahooaja eel: tänavusel aastal saan ehk öelda, et olen suuteline Pekingis medalimängus olema

Teatavasti treenib Ilves koos Norra koondisega. Nii olid ka pressikonverentsil kohal Norra koondise kahevõistluse spordidirektor Ivar Stuan ja kahevõistlejate koondise peatreener Jan Schmid.

"Algus päris plaanipärane polnud," kirjeldas Ilves pressikonverentsil ettevalmistusperioodi algust. "Norra karmide koroonareeglite tõttu sain mai alguse asemel Norra reisida alles juuli alguses. Samas treeningplaanid olid mul ees ja treeneritega vahetu suhtlus käis. Kaks kuud (Eestis) oli isegi hea."

"Kui läksin juuli alguses Norra, siis olin väga heal tasemel. Ma ei kaotanud vahepealse ajaga midagi," jätkas Ilves. "Kui edasisest rääkida, siis kõik on läinud nii, nagu plaanisin. Mäestikulaagris saime vastused kätte küsimustele, mida soovisime. Kõik on seni sujunud. Vigastusi pole ette tulnud. Loodan, et targalt ja vaikselt edasi tegutsedes see nii ka jätkub."

Kahevõistleja on eriti rahule jäänud just hüpete poolega. "Hüpete poolest on tänavune suvi olnud kõige stabiilsem, seda nii treeningutel kui võistlustel. Norra saabumise järel olen ehk paar halba hüpet ainult teinud," arutles ta. "See annab suure eelise hooajaks, kui oled endas kindel. Hüppemäel on see tihti määrav faktor."

"Ka suusatamise poole pealt oleme teinud tehnikas sammu edasi. Samuti on vastupidavuse ja kiiruse näitajad paranenud," loetles Ilves. "Tunnen, et olen sportlasena väikse sammu edasi teinud."

Ilves valmistub usinalt olümpiahooajaks, kuid Pekingis toimuvat suurvõistlust ei tohi tema sõnul üle tähtsustada. "Igapäevaselt ma olümpiale ei mõtle, ehkki seda tahetakse vahepeal meelde tuletada. Üldiselt on ettevalmistus ja suhtumine olnud sama. Kindlasti on vahetult enne võistlust ettevalmistus teistsugune. Sellesse hooaega on panustatud rohkem kui varasematel aastatel. Kui aga iga päev mõelda olümpia peale, siis see tekitab stressi."