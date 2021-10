DELFI PRANTSUSMAAL | Taas hea mängu teinud Rauno Nurger: peame uuesti võidulainele saama

1,5 sekundit enne lõppu vormistas vastaste võidukorvi Matt Mitchell, kes surus John Robersoni möödaviske rõngast sisse. Kalev/Cramo tagamängija Silas Melson vastas sellele ülikauge kolmesega, aga enne ameeriklase tabavat viset sai aeg otsa.

Rauno Nurger, alustame positiivsest. Mängu alguses saite palju kergeid korve ja sul õnnestus võimalused efektiivselt ära kasutada. Kas vastased tegid kaitses midagi valesti või teil oli plaan, kuidas neid üllatada?

Spetsiaalset plaani ei olnud, pigem tegid vastased kate-kattest mängu kaitsmisel vigu. Meil oli küll plaanis rünnata nende nr 5-te (keskmängija Ike Udanoh – A.K.) palli katetega. Teadsime, et sealt võib tulla.

Teine hea periood oli kolmanda veerandi lõpus ja neljanda alguses, kus näitasite head kaitset ja lõpus oli teil võimalik ka võita. Kui nägid Silas Melsoni viset, mis läks lauapõrkest sisse, kas sulle tundus, et see jõudis aega või mitte?

Pingi pealt tundus, et pigem mitte. Tundus (kohe), et see jäi natukene hiljaks. Kui palju, pole videost näinud, aga pisut hiljaks jäi.

Nagu mängu eel karta oli, siis ründelauad said Kalevile lõpuks saatuslikuks. Vastaste viimane korv tuli ka selle pealt. Kas Strasbourg ongi ründelauas nii tohutult hea või eksisite ise millegi vastu?

Teadsime, et nad on head. Vaatasime, et eelmises (Prantsusmaa liiga) mängus võtsid nad ka minu arust üle 20 ründelaua. Nad tulevad hästi ründelauda. Peame ise lihtsalt kaitses paremini mängijad ära blokeerima ja lauad maha võtma.

Näitasite taas kõva võistlusvaimu, nagu ka esmaspäeval Saratovi vastu, aga tõsiasi on see, et neli kaotust on järjest tulnud. Pühapäeval tuleb seega Krasnojarski vastu (VTB Ühisliigas) seeria jõuga ära murda.

Täpselt. Tuleb uuesti võidulainele saada ja sealt positiivse emotsiooniga Türki minna. Kahjuks graafik on nii nagu ta on. Ei ole aega mõelda kaotuste peale. Kindlasti analüüsime oma vigu, aga peame edasi liikuma.