Epp Mäe treener: usun, et õige pea võtab ta raskekaalu trooni kindlalt endale

Mäe treenerit Ahto Raskat valdasid kahetised tunded. „Väga hea matš oli, Epp võitles, andis lahingu, aga õige pisut jäi seekord puudu, paar viga teisel perioodil läksid kalliks maksma,” tunnustas ta õpilast. „Pilt oli varasemast hoopis teine ja võib öelda, et Epp on teel absoluutsesse tippu. Seekord veel hõbe, aga ma usun, et õige pea võtab Epp raskekaalu trooni kindlalt endale.”