Kaunase Žalgirise hooaja eelarve kasvas mitme miljoni euro võrra

Veel juulis arvasid klubi juhid, et eelarve jääb 6,8 miljoni euro kanti, kirjutab Eurohoops. Motiejunas avaldas, et klubi otsustas laenu võtta. Lisaks leidis Žalgiris sponsoreid juurde.

"Tahtsime piletitega seotud tulu väga täpselt jälgida," rääkis Motiejunas. "Eelmine hooaeg näitas, kuidas pandeemia mõjutab tingimusi areenil. See omakorda kas vähendab või elimineerib täielikult võimaluse osa eelarvest kokku saada."

Motiejunas lisas, et klubi eesmärk on Euroliigas heidelda play-offi koha nimel. Samuti pole välistatud, et klubi koosseisus võib veel muudatusi tulla. Žalgirise 10,2 miljoni euro suurusest eelarvest 7,2 miljonit treenerite ja mängijate palkadele.