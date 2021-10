Iirlane Craig Breen on kahe viimase hooaja jooksul osalenud seitsmel MM-rallil ja neist neljal on ta jõudnud poodiumile. Ei pea olema geenius, mõistmaks, et Breen väärib paremat töökohta, kui pakub Hyundai tiimis üksikutel rallidel osalemine.