M-Spordi boss avas Breeniga sõlmitud lepingu tagamaid

M-Spordi juht Malcolm Wilson tunnistas, et hoidis Breenil silma peal juba pikka aega.

"Olen Craigi edusamme jälginud üle kümne aasta. Tema isa oli M-Spordi hea klient ja ma olen jälginud, kuidas Craig on M-Spordi erinevates autodes arenenud, kasutades ära talle pakutavaid võimalusi. Ka tema selle hooaja esinemised pole jäänud märkamatuks," vihjas Wilson Breeni kolmele järjestikusele poodiumikohale.

Tiimijuht paljastab, et läbirääkimisi alustati varakult. "Mitu kuud tagasi alustasime arutelusid, et oma jõud ühendada. Olen põnevil ja saan nüüd ametlikult teatada, et ta on järgmise kahe hooaja jooksul meeskonna põhisõitja."

Wilson usub, et nende Ford Puma Rally1 auto on uuel hooajal väga konkurentsivõimeline. "Puma on fantastiline auto. Olen kindel, et Craig ja Puma toovad meie tallile järgnevatel hooaegadel suurt edu," sõnas Wilson.

M-Sport Fordi meeskonna mänedžer Richard Millener lubab, et tiim aitab Breenil ja tema kaardilugejal Paul Nagle'il kiiresti uute oludega kohaneda.

"Meie eesmärk on, et mõlemad sulanduksid hästi meeskonda. Pakume neile kogu võimalikku abi, et nad saaksid uue Pumaga korralikke tulemusi saavutada," ütleb Millener.

M-Sport pole veel avalikustanud, kes järgmisel hooajal Breeni meeskonnakaaslastena sõidavad. On väga tõenäoline, et üheks neist saab Adrien Fourmaux, kes on juba uut masinat testinud.