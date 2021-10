Fury loobus seksist: kogu energia lasen paagist välja poksiringis

Fury tunnistas Daily Mailile, et kui enne eelmise aasta veebruarikuist matši Wilderiga masturbeeris ta seitse korda päevas, siis nüüd jätab selle vahele.

"Ma isegi ei tea, millal viimati seda tegin," sõnas Fury ja lisas: "Püksilukk jääb seekord kinni. See, et poksijad ei seksi enne matši, on müüt. Aga mina sellesse ei usu, Olen vana kooli poksija. Üritan end tugevana hoida. Hoian kogu energia paagis ja lasen selle agressiooni välja võistlusõhtul oma vastase peale."