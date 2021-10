Santiago Basile: Ricardinhol on Instagramis miljon jälgijat. Tõenäoliselt just seetõttu tehti Portugalist maailmameister

„Kui oleksime ausas võitluses lüüa saanud, poleks ma sõnagi öelnud. Tunnistaksin isegi kõike ja ütleksin, et portugallased on tublid ja on saanud väljateenitud võidu. Mul ei ole keeruline ega piinlik end väljendada, kui vastane on minu meeskonnast paremini mänginud. Kuid nägite kõike ise. Iga tervemõistuslik inimene kinnitab, et Portugali võit ei olnud välja teenitud – meilt lihtsalt rööviti võimalus MMil võita,“ teatas Basile. „Pean finaalis toimunut kohtunike omavoliks. Sellist kohutavat kohtumõistmist nagu selles mängus pole ma oma karjääri jooksul kunagi kohanud,“ avaldas argentiinlane. Lisaks jäi ta äärmiselt rahulolematuks punase kaardi suhtes, mida Cristian Borrutole näidati Ricardinho kubemepiirkonda löömise eest: „Selline kogenud mängija nagu Borruto ei hakkaks iial nii ilmselgelt reegleid rikkuma. Lihtsalt hoogu võttes läks käsi lendu. Kuid tema löök polnud nii tugev, et Ricardinho oleks pidanud krampides maas visklema, oli näha, et ta mängib üle. Niipea kui Cristian kõrvaldati, tõusis ta püsti ja jätkas mängu.“

„Sellise eksimuse eest ründes ja võõral väljakupoolel punase kaardi andmine MMi finaalis ning meeskonna ühest mängijast ilmajätmine vähem kui kahe minuti jooksul on liiga suur karistus,“ jätkab Basile. „Arvan, et kui Borruto episoodis ei oleks olnud Ricardinho, vaid mistahes muu nende koondise mängija, siis vaevalt et Cristiani oleks kõrvaldatud, maksimaalselt oleks näidatud kollast kaarti. Ricardinho on maailmakuulus staar, üks olulisimaid figuure saalijalgpalli arengus ja populariseerimises. Temal üksi on Instagramis rohkem jälgijaid kui kõikidel meie koondise mängijatel kokku. Ja ta ei ole kunagi MMil võitnud, meie aga oleme. Nad oleks võinud meile kohe otse öelda, et lood on nii, et tiitel tuleb sel aastal Portugalile anda. Kõik oleks võinud ära otsustada enne mängu ja oleksime võinud üldse mitte mängida ja energiat kulutada,“ teatas Basile emotsionaalselt. Argentina koondise veterani arvates aitasid terve mängu kestel kohtunikud Portugali koondist Ricardinho meediapopulaarsuse tõttu: „Olen kindel, et kellegi jaoks oli kasulik, et MMi võidavad portugallased. Tõenäoliselt toob eurooplaste võit rohkem dividende – ei saa eitada fakti, et võtmemomentides suhtusid kohtunikud Portugali väga lojaalselt ja pigistasid paljude asjade osas silma kinni. Ja see ei ole ainult minu arvamus. Finaalis oli seda juba ilmselgelt näha. Ricardinhol on Instagramis miljon jälgijat, tõenäoliselt oli kellelgi saalijalgpalli populariseerimiseks vaja, et temast saab meister.“