Itaalia jalgpalluril on rassismi pärast häbi: midagi tuleb kohe ette võtta

Senegali koondise kapten Kalidou Koulibaly ja Nigeeria ründaja Victor Osimhen teatasid sotsiaalmeedias, et langesid pühapäevases 2:1 võidumängus Fiorentina fännide rassistlike solvangute ohvriks. Kolmanda Napoli mängijana oli solvatud ka Andre-Frank Zambo Anguissat, kirjutab BBC Sport.

"Me vajame konkreetseid seadusi ja reegleid, mis töötaks," lausus 37-aastane Chiellini.

"Mul on itaallase ja Toscanast pärit inimesena häbi, kuid Itaalia pole rassistlik maa. Aga midagi tuleb kohe ette võtta, muidu jätame endast väga halva mulje."

Koulibaly teatas, et rassistlikud fännid peaksid saama eluaegse staadionikeelu. Osimhen, keda peetakse Aafrika üheks kõige lootustandvamaks nooreks palluriks, sõnas: "Jalgpallifännid peaksid mõistma, kui tülgastav see on, kui inimest vihatakse tema nahanärvi tõttu."