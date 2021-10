Ott Tänak Soome rallist: see ei aita meid kuidagi

Tänak on rahul Hyundai edusammudega, ent uuele hooajale mõeldes ta sellel rallil saadud kogemust kuigi tähtsaks ei pea.



"See on suur samm, et oleme kahe aastaga sellesse punkti jõudnud. Natuke kahju, et me ei saanud eelmisel aastal Soome MM-rallil sõita, siis oleks meil olnud esimene õppetund tehtud. Seega oleksime võinud Toyotale tänavu rohkem survet avaldada," ütles Tänak, vahendab Rallit.fi.



Järgmisel aastal alustab autoralli sisuliselt puhtalt lehelt, kuna WRC-s tulevad kasutusele hübriidautod.