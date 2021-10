BLOGI JA FOTOD | Albert Hurda heast esitusest ei piisanud, Tartu Bigbank jäi Meistrite Liigas raskesse seisu

Kui Tartu algkoosseisu mängijad Alex Saaremaa (20), Albert Hurt (22) ja Valentin Kordas (22) on noorema otsa mehed, siis teisel pool võrku on kogemust kuhjaga – EM-il 15.-ks tulnud Portugali koondise põhidiagonaal Hugo Gaspar (38), Brasiilia nurgad Raphael Thiago Oliveira (36) ja André Ryuma (30), Trinidadi tempomees Marc-Anthony Honoré (37) ja Austria blokeerija Peter Wohlfahrtstätter (32). Ka Violas on kogenud mees, vanust 32. Meeskonna pesamunaks on 22-aastane ja 212-sentimeetrine soomlasest diagonaalründaja Aaro Nikula.