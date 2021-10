Hyundai teatas sõitjate koosseisu, Breen liitus M-Spordiga

Hyundai meeskond teatas täna, et 31-aastane Breen lahkub nende tiimist ja siirdub M-Sporti. Iirlane oli Hyundaiga liitunud 2019. aastal ning tegi kolmel hooajal kaasa poole kohaga sõitjana.

"Olen ​​juba väikesest poisist saati töötanud selle nimel, et sõita autoralli MM-sarjas täiskohaga, nii et see oli võimalus, millest ma lihtsalt ei saanud loobuda," teatas Breen Hyundai meeskonna pressiteate vahendusel. "On väga kurb, et me ei saa Hyundai Motorspordiga jätkata, kuid milline hämmastav lugu see on olnud: tulla eikusagilt, võistlelda kodustel Iirimaa piirkondlikel meistrivõistlustel ja lennata tagasi WRC-sse."

"Hyundai ulatas meile päästerõnga, andis platvormi, millel saime näidata, mida suudame. Meil on olnud sellel teel paar keerulist hetke, samuti palju tipphetki, sealhulgas järjestikused poodiumid Eestis, Belgias ja Soomes. Lahkume parimatel tingimustel, olles saanud hämmastava kogemuse ja palju sõpru. Ootame nüüd tänutunde ja põnevusega tulevikku.”

Hyundai kinnitas ühtlasi oma uue hooaja sõitjate koosseisu. Lisaks Ott Tänakule ja Thierry Neuville`ile hakkavad kolmandat masinat jagama Dani Sordo ja Oliver Solberg.

Hyundai tiimijuht Andrea Adamo usub, et nad leidsid suurepärase kompromissi kogemuse ja nooruse vahel. "Ma arvan, et see on ideaalne kooslus uueks WRC ajastuks. Dani [Sordo] sõidab osadel etappidel ja aitab meid ülejäänud võistlustel, kus osaleb Oliver [Solberg]. Tema kogemused on meile hindamatuks väärtuseks, eriti seetõttu, et meid ootab kohanemine uute regulatsioonidega. Ja Oliveri värske veri on meile tugevaks täienduseks. Meil on kahtlemata uue ajastu alguseks väga tugev sõitjate koosseis."