Vaktsineerimata NBA korvpallur kaotab 15 miljonit

New Yorgi ja San Francisco seaduste kohaselt pääsevad avalikele üritustele vaid need üle 12-aastased inimesed, kes on vaktsineeritud. NBA klubide New York Knicksi, Brooklyn Netsi ja Golden State Warriorsi jaoks tähendab see, et koroonaviiruse vastu kaitsepookimata mängijad neid koduareenil esindada ei saa.