Sebastien Ogier karm avaldus: mul on sellest pasast kõrini!

"See oli üsna masendav, sest oleks olnud tore lõpetada nende praeguste autode ajastu kruusarallidel korraliku tulemusega."

"Õnneks saame järgmisena asfaldil sõita. Ootan seda väga. Mul on sellest teede kündmise pasast kõrini," lisas prantslane, kes on peaaegu terve hooaja juhtinud ja pidanud alati esimesena startima.

Ogier lisas: "Olen juba täielikult Hispaania nädalavahetusele keskendunud. See on esimene kord paljude kuude jooksul, kus meid ei karistata stardipositsiooniga. Ausalt öeldes tundub see tõesti hea."