Filter temposarja võitja Hanna Karoline Taaramäe: naudin rattaga sõitmist, võidud on lihtsalt boonuseks

Kumna etapp, kus võidutsesin, jääb mulle meelde tõsise kannatamisena. Ilm oli minule sobiv – väga soe ja päike paistis, kuid alates viiendast kilomeetrist tundsin, et täna ei ole minu päev. Pärast pööret pidasin endaga sisemist vestlust ja võitlust. Üks osa minust tahtis alla anda ja lihtsalt finišisse kerida, teine osa minust hoidis võitlejavaimu kõrgel. Sõitsin kuidagi finišisse ja üllatus oli suur, kui sain teada, et võitsin etapi.

Samuti jääb eredalt meelde paarissõit Reinuga. Üks asi on sõita koos trennis, teine asi aga koos võistelda maksimaalset pingutust tehes. Meie koostöö oli suurepärane ning loodan, et mul on võimalus kunagi jälle Reinuga paarissõitu sõita.

Temposõit on väga spetsiifiline ala. Kiireks ja mugavaks teeb sõidu muidugi hea varustus ning võimalikult aero positsioon rattal, kuid vähem oluline ei ole iseenda tundmine. Eduka temposõidu tagab oma jõu ühtlaselt jaotamine terve distantsi peale. Minul tuleb see väga hästi välja, sest tean täpselt oma võimeid ning ma ei punni distantsi esimesel poolel kunagi üle.

Treenin nädalas peamiselt 5-7 tundi, seega on trenni kestvus enamasti 1,5 tundi päevas. Tulemusi arvesse võttes on see maht mulle sobiv. Naudin lihtsalt rattasõitu ja kõik muu sellega kaasnev on suureks boonuseks (võidud, head emotsioonid võistlustelt, uued tutvused jm).