VIDEO | Jalgpallur ründas kohtumise ajal brutaalselt kohtunikku, kes toimetati haiglasse. Mängija vahistati

Crivellaro löödi mängija poolt oimetuks. Kohtunik toimetati väljakult haiglasse. Brasiilia meedia teatas kohaliku aja järgi õhtul kella 23 paiku, et mees on haiglas taas teadvusele tulnud, aga jätkuvalt arstide hoole all. Kohalik politsei arreteeris kohtunikku rünnanud Ribeiro.

Sau Paulo RS teatas vahejuhtumi järel, et Riberioga on leping lõpetatud. "Samal päeval, mil kogusime, et klubi 113. sünnipäeva tähistada, juhtus klubi ajaloo üks kurvemaid hetki," sõnas klubi president Delvid Goulart Pereira. "Meil on väga kahju ja tunneme häbi. Vabandame vigastatud kohtuniku, tema perekonna ja kogu maailma ees. Mängijaga on leping lõpetatud. Lisaks võtame seoses juhtunuga kasutusele kõik seaduslikud meetmed, mida saame."