Barcelonast lahkunud nimekas pallur kritiseeris Koemani: ma ei saa jätkuvalt aru, mida ta minust tahtis

2020. aasta septembris 60 miljoni euro eest Juventusest Barcelonasse siirdunud Pjanic klubis läbilööki pole teinud. Eelmisel hooajal sai ta Koemani käe all kõikide sarjade peale kirja 30 kohtumist, kuid ei löönud selle aja jooksul mittegi ühtegi väravat ega jaganud ühtegi resultatiivset söötu. Nii liituski Pjanis laenulepingu alusel Besiktasega.

"Ma ei saa jätkuvalt aru, mida Koeman minust tahtis. Ta ei püüdnud midagi selgitada ega lahendust leida," sõnas Pjanic väljaande beIN vahendusel. "Mina olin see, kes käis temalt küsimas, mida ta minust tahab. Tahtsin teada, mida teen õigesti või valesti ja kuidas saaksin kiiremini tiimis kohaneda."

"Hooaja lõpuks on vaja 17-18 mängijat, et tiitleid võita. Tema ei näinud aga minu mängus ühtegi probleemi. Ta ei vastanud mulle," jätkas Pjanic.

Tänavune hooaeg on Barcelona jaoks kulgenud keeruliselt. Meistrite Liiga hooaega on alustatud kahe kindla kaotusega. Hispaania kõrgliigas hoiab Barcelona üheksandat kohta.

"Mängijad on surve all. Võib-olla vajab tiim head liidrit, kes aitaks neil areneda," arutles Pjanic. "Küll Barcelona jõuab vanade heade aegade juurde tagasi, aga see võtab aega."