Portugal – uus maailmameister!

Portugallased liikusid oma edu poole väga pikka aega, kuid neil jäi alatasa puudu mingitest detailidest. Ehkki tiimi koosseisu kuulub üks praeguse põlvkonna parimaid mängijaid Ricardinho, ei õnnestunud Portugalil mitte kuidagi planeedi tugevaima meeskonna tiitlile pretendeerimine. Ent nüüd said nad lõpuks selle võimaluse ja enne finaali tundus, justkui oleks kogu meeskond ühtekuuluvustundega ümber oma liidri koondudes kavatsenud teha kõik, et ta siiski saaks oma niigi muljetavaldavasse saavutuste nimekirja lisada veel ka maailmameistritiitli. „Mõistan, et Ricardinho jaoks on need maailmameistrivõistlused viimased. Ta on võitnud kõik trofeed peale maailmameistritiitli. Ja ma püüan teha kõik, mis võimalik, et ta saaks Leedust kuldmedali kaasa viia. Selline mängija nagu Rici ei tohiks karjääri lõpetada ilma MMi võiduta,“ rääkis enne mängu Portugali koondise „sammas“ Zicki Té.