Kas Craig Breeni tulevik saab juba sel nädalal selgeks? Ralliäss: elame põneval ajal

31-aastast Breeni on juba mitu kuud seostatud M-Spordi võistkonnaga. Portaali Rallit.fi andmetel on asi praktliselt kindel ning üleminek võib ametlikuks saada juba käimasoleval nädalal. Väidetavalt sõlmib Breen uue võistkonnaga kaheaastase lepingu.

Breen on viimased kolm hooaega teinud koostööd Hyundaiga, saades selle ajaga kirja üheksa MM-rallit. Seejuures on neist viis tulnud tänavu. Käimasoleval hooajal on Breen teinud suurepäraseid esitusi, saades nii Rally Estonial kui ka Belgia MM-etapil teise koha. Äsja lõppenud Soome MM-rallil oli iirlane kolmas. Lisaks on tal ette näidata neljas koht Arktika etapilt ja kaheksas tulemus Horvaatia rallilt.